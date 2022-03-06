РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 мар. Врачей из Королева наградили орденом Пирогова. Среди награжденных - медики различной специализации, сообщили «РИАМО в Королеве» в городской больнице.

В начале марта президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении работников медицинских и научных учреждений за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

За высокий профессионализм и добросовестную работу по организации и оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распростанения коронавирусной инфекции награждены 12 врачей из Королева.

Среди награжденных врачи-инфекционисты, пульмонологи, анестезиологи-реаниматологи, акушер-гинекологи.