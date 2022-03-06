РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 6 мар. В Домодедове открылся ресурсный центр гуманитарной помощи Московской области, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Это первый в регионе единый центр – гуманитарный груз, собранный в каждом пункте сбора Подмосковья, будет направлен именно сюда. Потом он отправится в Донецк, Луганск или беженцам, прибывшим в Московскую область.



Центр работает 24 часа, 7 дней в неделю. Только за 5 марта домодедовские волонтеры сформировали более 5 тонн гуманитарной помощи.

В Подмосковье из ДНР и ЛНР прибыли 3774 человека, из них 1714 детей. 400 ребят продолжили учебу в местных школах, они обеспечены всем необходимым.