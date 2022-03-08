РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мар. Во вторник в конноспортивном клубе «Фаворит» Подольска пройдут традиционные соревнования по выездке, посвященные Международному женскому дню, сообщается в группе КСК в соцсети «ВКонтакте».

Участники будут показывать свое мастерство в манеже. Так, всадники 2008 года рождения и старше на лошадях 6 лет и старше смогут побороться за малый приз в общем зачете, всадники 2012 года рождения и старше на лошадях 6 лет и старше – за предварительный приз среди юношей.

Также в этот день будут проходить соревнования в таких программах, как «предварительный приз. А. Дети», «Тест для начинающих» и других. Начало турнира в 9:00.

Соревнования проведут по адресу: Варшавское шоссе, дом 1. Вход свободный.