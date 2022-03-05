РИАМО - 5 мар. С 6 по 8 марта, автобусы «Мострансавто» будут работать по измененному расписанию. Транспорт компании будет курсировать по графику воскресенья, сообщает пресс-служба компании.

Актуальный график размещен на остановочных пунктах маршрутов, на автовокзалах и автостанциях «Мострансавто», а также на сайте предприятия.

Женщинам на автовокзалах, автостанциях и автобусах перевозчика 8 Марта подарят цветы. Кроме того, в транспортных средствах и в залах ожидания автовокзала в Клину, автостанции в Солнечногорске и автостанции «Южная» в Балашихе будут размещены праздничные открытки.

В связи с изменением движения пассажиропотока на всех объектах транспортной инфраструктуры и в транспортных средствах будут усилены меры безопасности. Перед выпуском автобусов на рейс специалисты проверят исправность основных узлов и агрегатов.

Также водители автобусов «Мострансавто» пройдут дополнительные инструктажи по требованиям безопасности, ПДД и правилам перевозки пассажиров.

Компания продолжает регулярно дезинфицировать подвижной состав и объекты транспортной инфраструктуры. Сотрудники «Мострансавто» обеспечиваются необходимыми средствами индивидуальной защиты и антисептиком.

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