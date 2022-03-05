РИАМО - 5 мар. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что уголовную ответственность за распространение фейков о Вооруженных силах России нужно распространить и на Росгвардию, а текст – дополнить, сообщает Газета.ru.

«Под такую формулировку не попадают действия сил национальной гвардии РФ, а также иных подразделений, не входящих в структуру ВС, но выполняющих боевые операции», — заявил Кадыров.

Он подчеркнул, что поддерживает принятие закона и считает, что он защитит людей от ложной информации. Однако формулировки документа могут стать «лазейками» для провокаторов.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за распространение ложной информации о действиях ВС России.

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