РИАМО - 5 мар. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что уголовную ответственность за распространение фейков о Вооруженных силах России нужно распространить и на Росгвардию, а текст – дополнить, сообщает Газета.ru.
Он подчеркнул, что поддерживает принятие закона и считает, что он защитит людей от ложной информации. Однако формулировки документа могут стать «лазейками» для провокаторов.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за распространение ложной информации о действиях ВС России.
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