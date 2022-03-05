РИАМО - 5 мар. На участке дороги А-108 на обходе Орехово-Зуевского городского округа 7 марта будет ограничено движение. Специалисты будут проводить монтаж пролетных строений над участком автодороги, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Планируется, что участок будет ограничен в период с 00:00 до 05:00 не более чем на 20 минут.

Объехать данный участок можно через трассу М-7 «Волга» или улично-дорожную сеть Орехово-Зуевского городского округа.

Водителям рекомендуется заранее корректировать маршрут в указанные часы или ожидать окончания работ на месте.