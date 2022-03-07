РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 7 мар. Концерт Щелковского духового оркестра «Букет из самых нежных чувств» к Международному женскому дню пройдет в понедельник, сообщается на сайте ТКЦ «Щелковский театр».

На концерте прозвучат любимые песни и популярные мелодии, которые подарят прекрасное настроение и ощущение весны.

Для гостей будут выступать заслуженный артист России Виктор Сухонос, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Екатерина Морохотова, Екатерина Мелихова, Сергей Есин, певец и композитор Сергей Коваленко, «хрустальный голос России» Александр Югорский. Художественный руководитель и главный дирижер — заслуженный работник культуры Московской области Александр Базелюк.

Начало концерта в 16:00. Узнать подробную информацию и заказать билеты можно на сайте ТКЦ «Щелковский театр».