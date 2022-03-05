РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 5 мар. В Домодедове в субботу состоялся матч зимней серии проекта «Выходи во двор», в котором команда суперзвезд «Легенды хоккея» играет с любительскими сборными Московской области. Встреча завершилась со счетом 8:7 в пользу профессиональных хоккеистов, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

Игру провели в спортивном комплексе «Легенда».

В команду легенд вошли депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, министр спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов. В команде жителей Домодедова играл глава округа Михаил Ежокин. Также за обе команды играли воспитанники хоккейной академии Вячеслава Фетисова.

Игра выдалась богатой на события. Жители Домодедова дали бой прославленным спортсменам, после трех периодов счет на табло был 7:7. И только лишь в серии послематчевых буллитов, благодаря мастерству, опыту и высокому классу «Легенды хоккея» сумели вырвать победу.

«Мы в субботу собираемся, едем в разные города Московской области и понимаем, что это важно для всех. <...> Во-первых, это получение внимания, то есть возможность детям в разных городах Московской области поиграть в хоккей с легендами. Во-вторых, вспомнить нам, откуда мы появились. Мы все появились с катков, которые были организованы в наших дворах», - сказал Фетисов.

Он отметил, что чем больше будет катков, тем больше детей будет вовлечено в процесс катания.

«В Московской области, которая бурно развивается, как раз есть хоккейные коробки. Мы видим, как семьями приходят кататься туда, потому что есть освещение, есть хорошие условия, то есть фантастически крутой проект. Надеюсь, он будет предложен другим регионам нашей страны для того, чтобы популяризировать успех», - добавил Фетисов.

Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов отметил, что матч в Домодедове будет не последним.

«Сегодня мы планировали заключительный матч нашей серии. И с разных муниципалитетов мы приняли в нашу команду легенд и команду жителей. Помимо домодедовских хоккеистов, вошли также жители со всего Подмосковья из числа тех команд, которые уже участвовали. Но мы приняли решение, что этот матч не будет последним.<...> Еще один матч обязательно проведем в Воскресенске», - сказал Абаренов.

Он отметил, что суммарно матчи легенд хоккея в Подмосковье посетили более 30 тысяч человек.