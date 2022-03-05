РИАМО - 5 мар. Ректоры университетов, деятели культуры, блогеры, спортсмены и другие лидеры общественного мнения выступили в поддержку спецоперации российских вооруженных сил по демилитаризации и денацификации Украины.

На сайте Российского союза ректоров опубликовано обращение 184 ректоров и президентов институтов и университетов России. Вместе они обратились к научному и преподавательскому сообществу с призывом поддержать решение президента РФ Владимира Путина.

«Очень важно в эти дни поддержать нашу страну, нашу армию, которая отстаивает нашу безопасность, поддержать нашего Президента, который принял, может быть, самое сложное в своей жизни, выстраданное, но необходимое решение. Важно не забывать и об основном нашем долге – вести непрерывный учебный процесс, воспитывать в молодежи патриотизм, стремление помогать Родине», – говорится в обращении.

О легитимности проведения спецоперации в своем Instagram-аккаунте написал музыкант Николай Басков. Он подчеркнул, что решение о проведении спецоперации соответствует статье 51 части 7 Устава ООН о неотъемлемом праве на индивидуальную или коллективную самооборону.

«Она распространяется не только на России как члена ООН, но и на ее союзников – признанных Россией независимыми республиками ДНР и ЛНР. Россия имеет полное право взять на себя защиту этих республик», – написал Басков.

С поддержкой жителей Донбасса выступил и актер, режиссер и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков.

«8 лет идет открытая война, за которой наблюдает «цивилизованный» мир, но предпочитает ее не замечать. Я поддерживаю решение нашего президента о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик как единственно возможное в сложившейся ситуации сейчас. Люди, прожившие все эти годы в войне, наконец получили надежду на мирную жизнь. Они сейчас в безопасности», – написал Машков в своем Instagram-аккаунте.

Тому, что нельзя верить фейкам, посвятила свое обращение заместитель гендиректора холдинга «Газпром-медиа», медиаменеджер Тина Канделаки. Она напомнила, что создатели заведомо ложной информации умеют влиять на эмоции людей.

«Авторы таких поделок прекрасно знают про все болевые точки. Постарайтесь сохранять холодную голову и не занимайтесь самовербовкой в ряды жертв англосаксонской пропаганды. Иногда полезнее сказать себе: я ничего не знаю, чем знать изготовленную для вас ложь», – отметила Канделаки в своем Instagram-аккаунте.

С пожеланием успешного выполнения поставленных задач к вооруженным силам России и выражением поддержки президенту РФ обратился гроссмейстер Сергей Карякин.

«Выражаю Вам, нашему главнокомандующему, полную поддержку в защите интересов России, нашего многонационального российского народа, устранении угроз и установлении мира! Желаю скорейшего выполнения всех поставленных перед нашей доблестной армией задач», – заявил Карякин.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации российских вооруженных сил по демилитаризации и денацификации Украины.

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