РИАМО - 5 мар. По ценам на январь один свежесрезанный цветок к 8 Марта в Подмосковье обойдется в среднем в 127 рублей, килограмм конфет будет стоить почти 932 рубля, а ужин в ресторане – около 2780 рублей, сообщает пресс-служба Мосстата.

Туалетную воду в среднем удастся приобрести по цене 1252 рубля за 100 мл, лучший подарок – книга – обойдется в 316 рублей, а карта на 1 месяц занятий фитнесом – около 2 тыс. рублей.

Тем, кто хочет порадовать любимых женщин поездкой на отдых в Турцию, стоит подготовить около 30 тыс. рублей. А тортик можно купить всего за 588 рублей за килограмм.

Москвичи заплатят за те же подарки к Международному женскому дню немного дороже. Конфеты выйдут почти на 950 рублей, торт – на 700 рублей, ужин в ресторане – на 3770 рублей, а за 100 мл духов придется отдать 5,4 тыс. рублей.

Зато поездка в Турцию выйдет на 5 тыс. дешевле, и еще по 4 рубля удастся сэкономить на каждом свежесрезанном цветке.

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