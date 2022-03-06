РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мар. В воскресенье в парке им. Виктора Талалихина в Подольске пройдет игровая развлекательная программа с анимацией, покажут представление театра ледовых миниатюр и спортивные выступления, сообщает администрация парка.

Программа выходного дня пройдет с 12:00 до 14:00. В нее включили игровую развлекательную и анимационную программы, выступление ростовых кукол.

На катке в 13:00 начнется представление театра ледовых миниатюр «Волшебный лес». В павильоне «Сказочный лес» пройдет мастер-класс по изготовлению кукол.

Также пройдет мастер-класс по американскому футболу. Все желающие смогут выполнить нормативы ГТО и посмотреть показательные выступления по воркауту.