РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мар. Широкая Масленица пройдет в музее‑усадьбе «Остафьево» в новой Москве в воскресенье, все желающие смогут принять участие в интерактивных масленичных играх и забавах, посмотреть на петушиные бои и сжигание чучела зимы, сообщается на сайте учреждения.

С 10:00 на территории усадьбы будут работать кафе, ярмарка народных промыслов, детская площадка, на которой можно будет покататься на паровозике и пони. В музее откроют постоянные экспозиции и выставки.

Празднование Широкой Масленицы начнется с 12:00 на Круглом лугу, вход по билету в парк. В концертную программу включили ведущие творческие коллективы Москвы и Московской области.

В интерактивные масленичные игры и забавы вошли петушиные бои, скакалки, труба желаний, броски на меткость, хороводы, народные игры в ручеек, вышибалы, веселый хоровод, ростовые куклы.

В 15:00 в Овальном зале Главного дома начнется праздничный концерт «В ритмах вальса, танго и фокстрота». Стоимость билетов - 600 рублей.

В 16:00 состоится сжигание чучела зимы на Круглом лугу парка усадьбы.

В музее работают постоянные экспозиции и выставки: «Н. М. Карамзин: жизнь и труды», «300 лет медали в России» (по предварительной записи), «Убранство Остафьевского дома», «Усадьба Остафьево: история и судьба».

Выставка «Пушкин. Линия жизни в медали» открыта до 17 июля, «Ода «Бог». Поэзия и каллиграфия» - до 20 марта, «Какого цвета весна?» - до 17 апреля, «Кабинет мод и граций» князей Юсуповых. Из собрания Государственного музея-усадьбы «Архангельское» - до 14 ноября, «Эстампная галерея графа Николая Дмитриевича Шереметева» - до 15 мая.

Для всех гостей будут работать кафе и сувенирные магазины. Билеты можно приобрести в кассах и на сайте музея: http://www.ostafyevomuseum.ru/visitors/tickets/. QR-коды не нужны.