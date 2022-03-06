РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мар. В трех парках Подольска в воскресенье пройдут программы выходного дня с флешмобами, анимацией и другими интересными мероприятиями, сообщает пресс-служба администрации округа.

В парке культуры и отдыха им. Виктора Талалихина в Подольске (ул. Рабочая, 5Б) взрослые и дети смогут стать участниками игровой развлекательной и анимационной программ, мастер-классов по американскому футболу, изготовлению кукол в павильоне «Сказочный лес». Увидеть сказочное представление театра ледовых миниатюр «Волшебный лед» можно в 13:00 на катке. Также можно выполнить нормативы ГТО и стать зрителями выступления спортсменов по воркауту.

В микрорайоне Климовск в парке «Дубрава» (ул. Победы, 3) и в Детском парке культуры и отдыха (ул. Заводская, 6А) пройдут мастер-классы, флешмобы, анимационные и игровые развлекательные программы.

Время проведения программ — с 12:00 до 14:00.

Приглашают всех жителей городского округа Подольск разных возрастов весело и с пользой провести время в парках.