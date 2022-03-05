РИАМО - 5 мар. Специалисты министерства ЖКХ совместно с ГКУ МО «МОС АВС» и представителями администрации Богородского городского округа, а также ресурсоснабжающей организации проверили ремонт на водозаборном узле «БЗКИ», сообщает пресс-служба ведомства.

Объект расположен в поселке Новостройка, в котором проживает около 2 тыс. человек.

В поселке из-за нарушения технологии очистки на станции водоподготовки наблюдаются проблемы с качеством водоснабжения. Чтобы привести состояние холодного водоснабжения к нормативным показателям, сейчас там проводится ремонт станции водоподготовки. Окончание работ запланировано на март 2022 года.

Когда ремонт на ВЗУ будет завершен, администрация Богородского округа проведет встречу с местными жителями и отчитается о проделанной работе.

«Работы по улучшению качества питьевой воды у нас запланированы вплоть до конца 2024 года», – добавил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Он подчеркнул, что региональное ведомство планирует построить и модернизировать 100 объектов водоснабжения. Они будут снабжать питьевой водой жителей Чехова, Жуковского, Красногорска, Серпухова, Солнечногорска, Люберец, Воскресенска, Мытищ, Егорьевска, округа Пушкинский, Можайского, Богородского, Ленинского, Орехово-Зуевского, Талдомского, Волоколамского, Дмитровского и Одинцовского округов.

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