РИАМО - 5 мар. Медведковский пруд на северо-востоке столицы полностью приведут в порядок к середине 2022 года. Там уже выполнили 90% работ по укреплению берега, сообщает пресс-служба ГУП «Мосводосток».

Ремонт водного объекта начали из-за его обмеления. Исторически пруд подпитывался во время половодья водами Райевского ручья, талого снега и дождевых осадков. Но из-за малого количества снега в последние годы этого не происходила, на дне скопилось много ила и грязи.

«За время ремонта Медведковского пруда мы полностью очистили водоем от иловых отложений. Все работы планируем завершить летом. Тогда же высадим растения в зоны биоплато. Наша задача – превратить городские пруды в природные центры притяжения для отдыха горожан», - сообщил генеральный директор ГУП «Мосводосток» Константин Ишханян.

В дальнейшем планируется сделать 3 зоны биоплато площадью более 530 кв. метров. Ирис обыкновенный, ирис болотный, камыш озерный, сусак зонтичный и рогоз устролистный, которые там планируется высадить, предотвратят «цветение воды» и станут укрытием для рыб и птиц.

Кроме того, планируется реконструировать смотровую площадку.

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