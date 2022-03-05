РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 мар. В субботу во Дворце культуры «Яуза» городского округа Мытищи состоялось выступление коллективов Международного союза КВН для беженцев, прибывших из ДНР и ЛНР, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В концерте приняли участие команды «Юра» (Москва), «Борцы.04 Северный десант» (Сургут), «Русская дорога» (Армавир).

«Сегодня мы приехали с людьми, которые проживают у нас на территории центра. С 22 февраля «Родник» принял 184 человека, которые оказались в зоне чрезвычайной ситуации и выехали из ДНР и ЛНР. Из них 105 детей. В нашем лагере был размещен пункт временного пребывания», - сказала директор МАУ центр «Родник» Светлана Сальникова.

Она добавила, что старшеклассники и взрослые в субботу приехали на концерт КВН, чтобы немного отвлечься.

«Люди постоянно были напуганы, находились в стрессе. Сейчас мы организовываем как можно больше совместных мероприятий с министерством социального развития, Минтрансом Подмосковья, администрациями городских округов. Все службы и ведомства работают для того, чтобы их пребывание здесь было не только комфортным, но и остались приятные впечатления», - отметила Сальникова.

Жительница ДНР Марина приехала на территорию РФ с двумя внучками. По ее словам, из-за обострившейся обстановки они вынуждены были выехать из Донецка.

«Нас очень тепло и душевно приняли, нашим детям организовали обучение в школе. Душа болит за наш родной город, родных и близких, которые остались там, но мы надеемся, что скоро наступит мир и мы воссоединимся с семьями. Всем россиянам огромнейшее спасибо за то, что не остались безучастными к нашей судьбе», - отметила Марина.