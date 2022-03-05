РИАМО - 5 мар. В микрорайоне Подлипки округа Коломна ведется строительство комплексной поликлиники на 600 посещений в смену. Объект готов уже на 45%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

«На объекте более 60 человек и 3 единицы техники. Продолжаются фасадные работы, устройство внутренних инженерных сетей, отделка помещений», - уточнили в ведомстве.

В будущем медучреждении будут предусмотрены лечебно-диагностическое отделение с кабинетами врачей общей практики и профильных направлений, отделение экстренной помощи, лаборатория, отделения функциональной диагностики и физиотерапии, дневной стационар для детей и взрослых.

Общая площадь 4-этажной поликлиники составит свыше 4,5 тыс. квадратных метров. Объект возводят по нацпроекту «Здравоохранение» и региональной программе «Модернизация первичного звена».

Ввод медучреждения в эксплуатацию в 3 квартале этого года решит вопрос с дефицитом площади амбулаторно-поликлинического звена. За ним закрепят свыше 50 тыс. жителей.