РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 мар. Члены партии «Единая Россия» городского округа Люберцы организовали флешмоб «Za мир!» в поддержку президента РФ Владимира Путина, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В акции участвовали депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско, его люберецкие коллеги Дмитрий Сухов, Александр Шлапак, Вячеслав Калинин, Дмитрий Крестинин, а также активисты «Молодой Гвардии» и студенты округа, руководство исполкома местного отделения партии.

Около участников флешмоба выстроились с российскими флагами в форме латинской буквы Z, что означает «Za мир!». Активисты скандировали слоган «Своих не бросаем».

«Цель акции – выразить нашу позицию! Мы поддерживаем родных нам людей в Донбассе, курс нашего президента. ЛНР и ДНР на протяжении долгих лет переживали сложные времена. Искренне желаем, чтобы для жителей этих республик началась спокойная мирная жизнь», – заявил Дениско.