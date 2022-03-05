РИАМО - 5 мар. В Международный женский день железнодорожники поздравят пассажирок с праздником, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Аудиопоздравления прозвучат на вокзалах Москвы и в поездах дальнего следования и пригородного сообщения.

На станциях МЦК Кутузовская и Лужники, на станциях МЦД-2 Нахабино, Опалиха, Подольск и Апрелевка будущего МЦД-4, а также вокзале Восточный установят цветочные инсталляции.

Кроме того, женщинам вручат букеты тюльпанов на некоторых станциях МЦК и МЦД, а также в залах крупных столичных вокзалов: Восточного, Казанского, Киевского, Курского, Ярославского и Павелецкого.

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