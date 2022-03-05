РИАМО - 5 мар. Украинские вооруженные силы использовали «режим тишины» для перегруппировки своих соединений. В связи с нежеланием властей Украины продлевать режим тишины и воздействовать на националистов, российские вооруженные силы возобновили наступательные действия, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он отметил, что Россия выполнила все условия по времени, маршруту и обеспечению безопасности на период «режима тишины».

«Несмотря на всю тяжесть последствий срыва сегодняшней гуманитарной операции, мы готовы и дальше терпеливо и настойчиво работать с представителями Украины и международными организациями по немедленному разрешению кризисной гуманитарной ситуации», – заявил Мизинцев на заседании Межведомственного координационного штаба.

Он добавил, что российские военнослужащие были обстреляны из Мариуполя и Волновахи после вступления в силу «режима тишины». Кроме того, в Мариуполе был взорван жилой дом, под завалами которого оказались около 200 человек.

Что происходит 5 марта: режим тишины и открытие гуманитарных коридоров на Украине>>