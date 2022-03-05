РИАМО - 5 мар. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий пригласил гостей и жителей провести выходные в парка муниципалитета, передает пресс-служба администрации горокруга.

«В воскресенье, 6 марта, в парке «Наташинские пруды» пройдет открытая тренировка по скандинавской ходьбе, начало в 8:00. В 11:00 приглашаю юных спортсменов и их родителей на забег «Ладушки-Оладушки». Сразу после него, в 13:00, в Наташинском парке будет организована анимационная программа «Солнечная Масленица». Всех желающих угостим блинами», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что 6 марта с 12:00 до 16:00 во всех парках Люберец, в Сквере Победы в поселке Красково и на автодроме будут открыты торговые ряды и пройдут детские мастер-классы.

«В самый прекрасный день весны, 8 Марта, в парке «Наташинские пруды» всем милым дамам подарят праздничные открытки и цветы. Начало акций - в 15:00 и в 17:00 соответственно. В 16:00 приглашаю всех люберчан на праздничный концерт «Милая! Нежная! Моя!», посвященный Международному женскому дню», - пояснил Ружицкий.