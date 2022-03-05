РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мар. В подмосковном Подольске во время пожара в жилом доме с выставочным центром огнеборцы эвакуировали 10 человек, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

В субботу в 16:37 в систему-112 поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: проспект Ленина, 113/62. В этом доме в пристройке на Комсомольской, 48, расположен Подольский выставочный центр.

К моменту прибытия первого пожарного подразделения шло горение и началось сильное задымление в квартире первого этажа, а также в подъезде. К месту пожара направили 7 единиц основной и специальной техники.

Два звена ГДЗС направили проверять проживающих в подъезде. Всего 10 человек эвакуировали по маршевым лестницам.

В 16:53 пожар локализовали на площади 4 кв. м. Выгорела мебель, а также имущество, хранящееся внутри квартиры. Пострадавших и погибших в результате пожара не было.