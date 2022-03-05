РИАМО - 5 мар. Правительство России приняло решение о введении кредитных каникул и продлении льготных кредитных договоров. Этими мерами поддержки смогут воспользоваться и сельхозпроизводители из Подмосковья, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Так, появится возможность продлить срок краткосрочных льготных займов на год. Кроме того, фермерам дадут возможность снизить сумму ежемесячных платежей и снизить кредитную нагрузку.

При этом льготная ставка для сельхозпроизводителей остается прежней, она распространяется и на новые займы.

Поддержку также получат банки-участники льготной программы. В частности, размер субсидированной ставки по краткосрочным кредитам увеличен до 100% ключевой ставки Центробанка России. Ранее она составляла 80%.

«Несмотря на санкционные ограничения, государство находит средства и возможности для поддержки отечественного АПК и продовольственной безопасности страны», - подчеркнул председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.

Он напомнил, что в Подмосковье с 1 января 2019 года действует нулевая ставка по единому сельскохозяйственному налогу. Субъекты РФ получили право снижать ставку этого налога благодаря инициативе Мособлдумы. В 2021 году подмосковные парламентарии продлили действие нулевой ставки на 5 лет.

Льготные кредиты для аграриев запустили в России в 2017 году. Сельхозпроизводители могут взять краткосрочный инвестиционный кредит на срок от 2 до 15 лет со ставкой 5%. Полученные средства они могут направить на развитие животноводства, растениеводства, строительство, реконструкцию и модернизацию цеха на перерабатывающих предприятиях.

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