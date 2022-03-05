РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 мар. В подмосковном Красногорске из воды достали автомобиль, затонувший в Москве-реке, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Инспекторы эконадзора вместе с представителем администрации городского округа Красногорск и дайверами центра «Пятый элемент» приняли участие в операции по подъему из Москвы-реки легкового автомобиля, затонувшего в городском округе Красногорск. Ранее компания молодых людей угнала внедорожник, решив прокатиться по реке, и провалилась под лед в 25-30 метрах от берега. Водитель успел покинуть машину и пострадавших не было.

«Поскольку в утонувшей машине могла произойти утечка топлива и масла, что привело бы к загрязнению водного объекта, ждать времени не было» - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он добавил, что в результате слаженных действий дайверов автомобиль удалось извлечь. Ущерб водному объекту не нанесен.

«Работы по эвакуации автотранспорта проходят в водоохранной зоне Москвы-реки, поэтому о своих действиях мы заранее сообщаем экологам», - пояснил руководитель водолазных спусков дайверского центра «Пятый элемент» Алексей Степаненко.

Глава Минэкологии отметил, что в Красногорске немало мест, где происходили подобные случаи. Помимо Москвы-реки, автомобили уходили под лед на реке Банька и других водных объектах.

Как сообщили в службе эвакуации, за последние 10 лет произошло шесть подобных случаев.

«Мы просим водителей быть максимально осторожными и не выезжать на лед, тем более весной, ведь ликвидировать последствия разлива горюче-смазочных материалов достаточно трудно», - подчеркнул Фирсов.