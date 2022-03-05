РИАМО - 5 мар. Разработчик программного обеспечения Adobe прекращает продажи всех своих продуктов и услуг в России, сообщает Газета.ru.

Как заявил в корпоративном блоге компании гендиректор Adobe Шантану Нарайен, уже действующие подписки продолжат работать до истечения срока. Однако продлить срок их работы или купить новый софт не удастся.

«Мы соблюдаем правительственные санкции, введенные Соединенными Штатами, Европейским союзом и Соединенным Королевством, чтобы гарантировать, что продукты и услуги Adobe не используются запрещенными лицами», – написал Нарайен.

Он добавил, что российские государственные СМИ потеряют доступ к Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud.

Нарайен заявил, что разработчик выделил серию грантов на сумму 1 млн долларов для поддержки гуманитарного кризиса на Украине.

Ранее в России прекратил свою деятельность сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb, а также закрыли свои магазины ИКЕА, Zara, Bershka и другие.

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