РИАМО - 5 мар. На сайте «РЖД» запущен новый сервис для бронирования отелей и заказа экскурсий. В системе доступны сведения об услугах, которые предоставляются в отелях, их рейтинги, условия бронирования, а также отзывы путешественников, сообщает пресс-служба «РЖД».

Оформить бронь можно на сайте travel.rzd.ru. Там же можно выбрать подходящий вариант проживания и внести оплату.

Пользователи портала также одновременно с бронированием могут заказать экскурсию. На сайте представлена информация об экскурсионной программе, дате проведения экскурсии и условиях бронирования.

Сервис создан на программном обеспечении, разработанном в России. К нему подключены около 60 тыс. объектов размещения, со временем он будет расширяться. Это позволит поддержать отечественный туризм после ухода из России зарубежный сервисов для путешественников.

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