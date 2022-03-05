РИАМО - 5 мар. Ограничения на поставку молока, масла, курицы, говядины, свинины и яйца, произведенные 19 предприятиями Белоруссии, отменяются с 6 марта, сообщается на сайте Россельхознадзора.

В перечень также входят комбикорма и кормовые жиры, полуфабрикаты и субпродукты, сыворотка и другие товары.

Кроме того, прорабатывается вопрос о расширении перечня поставщиков из Грузии и Азербайджана.

Западные страны ввели в отношении России очередной пакет экономических санкций, затронувший многие сферы. Несколько крупных зарубежных компаний заявили о приостановлении деятельности на территории РФ.

Причиной стало проведение Россией военной спецоперации на Украине. Спецоперация направлена на демилитаризацию и денацификацию соседнего государства, а также защиту мирных граждан.

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