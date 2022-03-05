РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мар. Кадеты средней школы №32 Подольска приняли участие в конкурсе на V кадетском балу в Истре, итоги подведут 26 марта на заключительном этапе, сообщает администрация округа.

Бал является этапом конкурса «Кадет года-2021». Региональное министерство образования проводит конкурс среди обучающихся кадетских классов Московской области. В бале приняли участие 25 кадетских корпусов и школ из 18 городских округов Подмосковья.

Итоги бала подведут на заключительном этапе конкурса 26 марта в Рузе на базе Первого кадетского казачьего корпуса. Участники будут соревноваться по военно-прикладным дисциплинам, в умении показать мир своих интересов, написании эссе и проведении мастер-класса.