РИАМО - 5 мар. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ заявило, что не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование нелицензионного софта, сообщается на сайте ведомства.

Минцифры не поддерживает подобные предложения на данный момент и планирует обсудить этот вопрос с Минэкономразвития.

Ведомство приветствует стимулирование перехода на отечественное программное обеспечение.

Представленные ведомством предложения по поддержке отрасли информационных технологий вытекают из указа президента РФ.

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