РИАМО - 5 мар. Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, руководитель сторонников «Единой России» Ольга Занко посетила празднование в честь проводов Масленицы. Мероприятие проходило в детском оздоровительном лагере «Звонкие голоса» в округе Клин, сообщает пресс-служба депутата.

В лагере разместились свыше 300 переселенцев с детьми из Донецкой и Луганской народных республик. Занко вместе со сторонниками «Единой России» привезла им варенье от отечественных производителей.

Участники мероприятия тепло приняли проводы Масленицы и выразили благодарность за организацию праздника.

«Я бы хотела от всех нас передать вам слова большой благодарности за такой радушный, теплый прием. Нам оказывают такое внимание - прекрасно кормят, заботятся, обеспечены всем необходимым», – отметила жительница ДНР.

Кроме того, представители местной администрации показали Занко детский сад, где занимаются более 30 детей. Там уже работают воспитатели из ДНР.

Детям в лагере «Звонкие голоса» оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Многим ребятам впервые сделали прививку от кори, так как ранее из-за непрекращающихся боевых действий сделать это было невозможно.

Для многих переселенцев уже нашли работу в Московской области. Компании региона принимают беженцев на обучение, а затем помогают с трудоустройством.

Одной из актуальных для жителей ДНР и ЛНР проблем было отсутствие связи с родственниками, которые остались в республиках.

«Семьи всегда должны быть на связи. Узнав о проблеме с телефонами, предложила свою помощь и сегодня привезла средства связи. Теперь родственники смогут созваниваться регулярно», – отметила Занко.

Она подчеркнула, что в организации праздника оказали помощь представители региональной и местной власти, некоммерческих организаций, депутаты и сторонники «Единой России».

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