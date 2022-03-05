РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 мар. Поздравительная акция «Цветы для автоледи» прошла в подмосковном Красногорске, сообщается в Telegram-канале администрации округа.

Глава округа Красногорск Дмитрий Волков и руководитель подразделения Госавтоинспекции Александр Мельников поздравили участниц дорожного движения с Международным женским днем.

В рамках рейда инспекторы останавливали женщин за рулем и вручали им неотъемлемые атрибуты главного весеннего праздника – цветы и открытки, а также пожелания дорожной безопасности.