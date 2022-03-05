РИАМО - 5 мар. Главный врач Наро-Фоминского перинатального центра Людмила Кещьян стала победителем Первого Всероссийского конкурса «Женщины за здоровое общество». Она получила спецприз и звание «Амбассадор Московской области» за проект «Служба заботы о пациентах», сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Создание «Службы заботы о пациенте» предполагается на базе уже существующего кабинета медико-социальной помощи. В нашем перинатальном центре уже реализованы новые алгоритмы медико-социального, психологического, юридического сопровождения пациенток и членов ее семьи, с учетом принципов клиент-центрированности», - рассказала Кещьян.

Она добавила, что с момента прихода в центр женщину окружают заботой и вниманием, начиная с администратора и заканчивая психологом и юристом.

В прошлом году за этот проект коллектив перинатального центра уже становился победителем Всероссийского конкурса «Здоровье нации – основа процветания России».

Конкурс «Женщины за здоровое общество» проводится при поддержке СФ РФ, в нем приняли участие свыше 200 конкурсанток из 50 регионов страны.

«Учреждения родовспоможения Московской области - это не те роддома, которые были еще 20 или даже 10 лет назад. Это современные перинатальные центры мирового уровня, оборудованные по лучшим стандартам, это высокопрофессиональные кадры, это спасение жизней матери и ребенка даже в самых сложных случаях», - отметила замминистра здравоохранения Подмосковья Светлана Лазарева.

Она подчеркнула, что сейчас приоритет работы медучреждений – проактивность и пациентоориентированность, обеспечение и физического, и психологического комфорта для женщин.

Кроме того, в Подмосковье женщины могут обратиться в единый call-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Им подскажут, какие документы понадобятся в роддоме, как получить подарочный набор «Я родился в Подмосковье», записаться к врачу, а также ответят на другие вопросы. Позвонить в call-центр можно бесплатно по телефону: 8(800)550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00.

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