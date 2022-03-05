РИАМО - 5 мар. Юные жители Подмосковья оформили более 150 тыс. «Пушкинских карт» и приобрели более 16 тыс. билетов на культурные мероприятия. Из них 13,4 тыс. – в театры, а свыше 1,5 тыс. – в музеи, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

Всероссийская программа «Пушкинская карта» стартовала 1 сентября 2021 года. До конца года карты были пополнены на 3 тыс. рублей, которые можно было потратить на посещение культурных мероприятий. В 2022 году на карты поступило 5 тыс. рублей. На эти средства можно купить билеты в музеи, театры, филармонии и другие учреждения культуры, участвующие в программе.

С 1 февраля также доступны билеты на сеансы отечественных фильмов, снятых при поддержке Минкульта РФ, Фонда кино, региональных ведомств, а также картины, произведенные до 1991 года.

В Подмосковье к программе присоединились 102 учреждения: 39 домов культуры, 16 театров, 15 музеев, 3 концертные организации, 1 библиотека, 28 кинотеатров.

Наибольшей популярностью пользуются Московский Губернский театр, Московский областной театр юного зрителя, Московский областной театр драмы и комедии, Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим», Серпуховский историко-художественный музей и Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник.