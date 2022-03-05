РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 мар. Глава подмосковного Красногорска Дмитрий Волков поздравил жительниц округа с Международным женским днем и наградил активисток, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Окружное торжественное собрание состоялось в ДК «Подмосковье» в субботу.

«Замечательный праздник весны! Женщина дарует жизнь, продолжается в своих детях. Вы являетесь прекрасными мамами – помните, чему вас учили ваши мамы и бабушки и передаете своим детям», - сказал Волков.

Глава округа вручил благодарность губернатора Московской области за многолетнюю плодотворную деятельность, большой вклад в работу по обучению и воспитанию подрастающего поколения учителю русского языка и литературы школы №11 Елене Михайловой.

Группу горожанок удостоили благодарственных писем администрации.

Творческий подарок женщинам подготовили коллективы округа.