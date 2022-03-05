РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мар. Камни из городов воинской славы - Петропавловск-Камчатский, Владивосток и Хабаровск привезли в Сад камней Памяти и Славы Подольска, они войдут в композицию «Дальний Восток», сообщил инициатор народного проекта Виктор Макаров.

Три камня из Хабаровска везли на машине 18 дней. Они проделали путь длиной 8,5 тыс. км. Ранее Макаров договорился с администрацией этих городов о доставке, на это ушло более 1,5 лет переписки.

Камень из Петропавловск-Камчатского доставили во Владивосток через Охотское море. Это трехтонный валун из карьера сопки Петровская. Представляет собой обычный в краю вулканов диабаз - одну из древнейших магматических горных пород. Живописные линии на его гранях будут напоминать посетителям парка о штормовых волнах Тихого океана и о событиях, происходивших на его берегах. О том, как жители далекой Камчатки отдавали свои силы и жизни во славу нашей великой Родины.



Во Владивостоке соответствующую параметрам каменную глыбу гранита нашли в бухте Тихая в непосредственной близости от Соболевской батареи, строительство которой началось в 1904 году. Владивосток – город воинской славы, город форпост, а батарея Соболь, где до сих пор сохранились командные пункты, капониры, башни и вышки, олицетворяет его богатое военное прошлое. Вооруженная одиннадцатидюймовыми орудиями, снятыми с Назимовской батареи, Соболевская батарея привлекала к себе пристальное внимание японцев в годы гражданской войны. Однако, благодаря военной мощи сети батарей Владивостокской крепости напасть на Владивосток со стороны моря Япония так и не решилась.



В Хабаровске выбрали каменную глыбу гранодиорит весом 3 тонны. История Хабаровска навсегда связана с обороной Отечества. Город изначально возник как военное поселение на границе и стал форпостом России на Дальнем Востоке. В военной биографии - борьба против японских интервентов в 1920-е годы. Прифронтовым Хабаровск стал и в период конфликта на КВЖД (1925-1928 годы).



От берегов Амура уезжали на запад дальневосточные дивизии бить фашистов в 1941-1945 годах. Отсюда уходили солдаты и моряки громить японских милитаристов в 1945 году. Ранее в Саду камней собрали камни из городов-героев Севастополь, Керчь, Тула, Смоленск, Новороссийск, Мурманск, Сталинград, Ленинград, Москва, Минск. Также из крепости-героя Брестская крепость, города-героя ДНР Донецк, города-героя ЛНР Луганск. Из городов воинской славы Полярный, Архангельск, Петрозаводск, Феодосия, Анапа, Туапсе.