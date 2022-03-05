РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мар. Три музея и выставочный зал в городском округе Подольск будут бесплатно работать в Международный женский день, сообщает администрация округа.

Все желающие могут с 11:00 до 17:00 посетить Подольский краеведческий музей на Советской площади, 7, историко-мемориальный музей-заповедник «Подолье» на проспекте Ленина, 47 и Подольский выставочный зал на проспекте Ленина, 113/62. Также с 11:00 до 15:00 будет работать Климовский историко-краеведческий музей в микрорайоне Климовск на проспекте 50-летия Октября, 24А.

Посещение выставок возможно только при соблюдении санитарных мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции.