РИАМО - 5 мар. На рассмотрение в Госдуму РФ внесен законопроект, призванный установить запрет на публикацию личных данных государственных служащих, работников органов и организаций. Документ опубликован на портале системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы РФ.

Автором законопроекта стал депутат нижней палаты парламента Владимир Резник. В пояснительной записке к документу указано, что его подготовка была обусловлена необходимостью предотвратить возможность недружественными государствами пользоваться опубликованными в широком доступе сведениями.

В соответствии с законопроектом, предлагается наложить запрет на раскрытие персональной информации служащих и работников органов и организаций на официальных сайтах.

Отмечается, что за достоверностью поданных сведений продолжат в полном объеме следить государственные органы и организации. Таким образом проектируемые меры не повлияют на осуществление антикоррупционной политики.

Кроме того, принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов для федерального бюджета.

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