РИАМО - 5 мар. На рассмотрение в Мосгордуму поступил список из 15 кандидатов на членство в Общественной палате Москвы IV созыва. В ближайшее время парламентарии рассмотрят предложенные кандидатуры, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Голосование за будущих членов Общественной палаты Москвы пройдет на заседании парламента. Среди предложенных кандидатов:

– заместитель генерального директора по связям с общественностью АНО «КРР «Мой район»Александр Асафов;

– генеральный директор ООО «Парк Сервис Екатерининский» Максим Буре;

– председатель Совета директоров некоммерческого фонда «Центр содействия законотворчеству» Вадим Виноградов;

– заведующая кафедрой сравнительной политологии МГИМО МИД России, профессор-исследователь НИУ ВШЭ Оксана Гаман-Голутвина;

– заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ Руслан Губайдуллин;

– первый заместитель исполнительного директора МОО «Ассоциация Менеджеров» Вадим Ковалев;

– президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева;

– проректор НИУ «Высшая школа экономики» Алексей Кошель;

– президент Ассоциации социально-ориентированных некоммерческих организаций по развитию и реализации социально-значимых программ и проектов Сергей Ладочкин;

– директор АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно - коммуникационных технологий» Илья Массух;

– председатель Городского экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования Москвы Людмила Мясникова;

– руководитель Центра Гиляровского Филипп Смирнов;

– президент НИУ «Московский государственный строительный университет» Валерий Теличенко;

– советник генерального директора ООО «М13» Владимир Чернецкиий;

– директор «Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» Александр Школьник.

«Все 15 человек – достойные граждане столицы, с активной гражданской позицией, успешным опытом общественной деятельности», – написал Шапошников в своем Telegram-аккаунте.

Депутаты Мосгордумы утверждают 15 членов Общественной палаты Москвы по представлению зарегистрированных на территории столицы НКО.