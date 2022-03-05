РИАМО - 5 мар. Колонна из более чем 50 автомобилей с флагами России и символикой «Za победу» проехала по территории Дмитрова и Яхромы в рамках акции поддержки спецоперации Вооруженных Сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины, сообщает пресс-служба Дмитровского округа.

«В поддержку наших бойцов, в поддержку нашего президента! Дмитров с вами!» — прокомментировал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Помимо проведений акции поддержки, в Дмитровском городском округе организовали сбор гуманитарной помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. Около 25 предприятий, в том числе предприниматели, отозвались и собрали около 4 т продукции.

В число собранных товаров вошли средства личной гигиены, детские и взрослые трикотажные изделия, постельное белье, полотенца, бытовая техника, детские товары и канцелярские принадлежности, вода, кофе, чай, нескоропортящиеся продукты и другое.

Жители также могут принять участие в сборе гуманитарной помощи, для этого нужно связаться с волонтерами по телефону: 8(496)221-98-05 доб. 1020 или прийти в пункты, которые организованы на базе окружных учреждений культуры.