РИАМО - 5 мар. Президент России Владимир Путин заявил, что страна полностью обеспечивает себя основными продуктами питания, сообщает ТАСС.
«Дело в том, что мы по всем продуктам питания полностью обеспечиваем себя, основными продуктами, полностью закрыли потребности страны», - сказал Путин.
Ранее торговые сети в РФ предложили ограничить продажу социально значимых продуктов в одни руки в целях борьбы со спекулянтами.
Предложение было подготовлено крупнейшими федеральными и региональными торговыми сетями. Инициатива уже поддержана Минпромторгом и Минсельхозом.
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