РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 мар. Дети из ДНР И ЛНР с различными, в том числе редкими, заболеваниями проходят реабилитацию в образовательном центре «Созвездие» в подмосковном Красногорске, сообщил директор центра Сергей Сюрин.

Председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов вместе с главой горокруга Дмитрием Волковым и депутатом Госдумы Александром Толмачевым посетил образовательный центр «Созвездие» в Красногорске в субботу.

«Здесь разместились жители Донецка с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Они проходят в центре «Созвездие» реабилитацию», – сказал Брынцалов.

Сюрин сообщил, что часть детей уже получила консультации в региональных медицинских центрах и в МОНИКИ. Разрабатывается тактика оказания высокотехнологичной медпомощи и помощи в рамках ОМС.

Пятерым детям проведут терапию, направленную на снижение спастики в конечностях при заболеваниях центральной нервной системы. Один ребенок в ближайшее время пройдет дообследование в центре микрохирургии глаза, чтобы скорректировать тактику лечения.

«Главная наша цель и задача – максимально компенсировать те недостатки, которые у детей есть, за период их пребывания у нас», – подчеркнул Сюрин.

При этом он отметил, что несмотря на возросшую нагрузку, перед центром стоит задача не снижать объем помощи, которую оказывают жителям Красногорска. Все коррекционные программы продолжают работать.

Центр «Созвездие» принял 52 жителей ДНР и ЛНР. Из них 30 – дети, в том числе пятеро колясочников. Среди гостей центра – мальчик с уникальным заболеванием, встречающемся в одном случае на миллион младенцев. В Подмосковье подобных случаев нет, но центр орфанных, то есть редких заболеваний готов помочь подобрать терапию.

«Очень надеюсь, что мы сможем этому ребенку помочь и сделать отведенный ему период жизни более качественным. К нам он приехал лежачим. Надеюсь, что через 2-3 недели он сможет ходить с опорой», – добавил Сюрин.

Вместе с волонтерами «Молодой Гвардии» Брынцалов вручил живущим в «Созвездии» женщинам цветы и корзины фруктов.

«Мы своих не бросаем! Для нас это очень важно», – подчеркнул глава Красногорска Дмитрий Волков.

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