РИАМО - 5 мар. Министр просвещения России Сергей Кравцов провел в подмосковном Подольске встречу с эвакуированными из Донбасса женщинами, чьи дети начали обучение в российских школах. Министр рассказал женщинам о программе, действующей в российской системе образования, и дальнейших перспективах обучения детей. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.
Участниками очной встречи стали 10 родителей из Подмосковья, к видеоконференцсвязи с министром присоединились беженцы, размещенные в Волгоградской, Воронежской, Белгородской и Ростовской областях. Родители рассказали, как их дети адаптировались к новым школам, и задали актуальные вопросы.
Так, мать ребенка из ДНР, обучающегося в воронежской школе, рассказала, что родители и ученики из нового места оказали им теплый прием. Женщина отметила, что ее сын легко влился в коллектив класса и с удовольствием посещает занятия, однако волнение вызывают предстоящие всероссийские проверочные работы (ВПР) и экзамены.
На вопрос о том, является ли участие в ВПР обязательным и как будут оцениваться результаты этих работ, Кравцов заявил, что фактически ВПР является способом понять реальный уровень знаний ученика. При этом оценка за работу не возводится в особый статус, а служит сигналом к тому, в какую сторону нужно развивать и корректировать школьную программу.
Министр подчеркнул, что прибывшие из Донбасса дети должны входить в российскую систему образования с максимальным комфортом, поэтому вопрос добровольности проверочных работ сейчас находится на рассмотрении.
По словам Кравцова, узнавать реальный уровень знаний учеников по итогам года нужно не для того, чтобы наказать и упрекнуть их в плохой учебе, а чтобы выявить достоверный уровень подготовки детей и вовремя оказать образованию методическую поддержку. Так, на основании итогов прошедшего учебного года с каждым школьником будет вестись работа по ликвидации возможных пробелов в знаниях в новом году.
«Не надо бояться проверочной работы. Мы понимаем, что может не всегда совпадать программа. Мы просто дадим родителям и учителям информацию о знаниях школьника, чтобы в июне провести курсы для ребят по интенсивной подготовке. Мы сейчас разрабатываем программу, чтобы пробелы, которые есть в знаниях, максимально ликвидировать», – объяснил Кравцов, подчеркнув, что по таким программам в июне смогут пройти обучение все желающие.
Во время встречи также прозвучал вопрос о трудоустройстве педагогов, приехавших с детьми из ЛНР и ДНР, по своей профессии в российские школы. Кравцов призвал руководителей региональных органов управления образованием включиться в ситуацию, посмотреть и предложить учителям-беженцам соответствующие возможности.
На вопросы участников встречи также отвечали и представители Общероссийского народного фронта (ОНФ), территориальных органов управления образованием, представители местных властей.
Руководитель исполнительного комитета ОНФ Михаил Кузнецов информировал родителей о том, что запущенный в 2021 году проект ОНФ, в рамках которого преподаватели со всей страны бесплатно занимались с детьми и готовили к поступлению в вузы, будет продолжен и в этом году.
Еще одной популярной темой вопросов от беженцев из Донбасса стала организация детского отдыха. Сергей Кравцов отметил, что желающие дети смогут отдохнуть в российских лагерях, в том числе в «Смене», «Орленке» и «Артеке», в которых уже сейчас размещены дети из Донецка и Луганска. Помощь и поддержку беженцам в этом направлении продолжат оказывать.
Министр просвещения также рассказал родителям о возможностях дополнительного образования для детей, обучении в вузах и колледжах, работе психологических служб и ответил на другие актуальные вопросы.
Подводя итоги встречи и отвечая на вопросы журналистов, Кравцов подчеркнул, что мамы, приехавшие из ЛНР и ДНР со своими детьми в Россию, были удивлены оснащением российских школ. По словам главы Минпросвещения, вывести школы страны на такой уровень помог национальный проект «Образование».
С 28 февраля учебный процесс в российских школах начался для детей-беженцев из ЛНР и ДНР в штатном режиме. На местах продолжают приниматься меры по обеспечению детей учебниками из имеющегося фонда. Горячее питание учащихся начальных классов обеспечивается за счет средств бюджета на местах.
По состоянию на 3 марта 2022 года в 43 субъекта России прибыло более 12 тыс. детей из Донецкой и Луганской народных республик.
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