РИАМО - 5 мар. Министр просвещения России Сергей Кравцов провел в подмосковном Подольске встречу с эвакуированными из Донбасса женщинами, чьи дети начали обучение в российских школах. Министр рассказал женщинам о программе, действующей в российской системе образования, и дальнейших перспективах обучения детей. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

Участниками очной встречи стали 10 родителей из Подмосковья, к видеоконференцсвязи с министром присоединились беженцы, размещенные в Волгоградской, Воронежской, Белгородской и Ростовской областях. Родители рассказали, как их дети адаптировались к новым школам, и задали актуальные вопросы.

Так, мать ребенка из ДНР, обучающегося в воронежской школе, рассказала, что родители и ученики из нового места оказали им теплый прием. Женщина отметила, что ее сын легко влился в коллектив класса и с удовольствием посещает занятия, однако волнение вызывают предстоящие всероссийские проверочные работы (ВПР) и экзамены.

На вопрос о том, является ли участие в ВПР обязательным и как будут оцениваться результаты этих работ, Кравцов заявил, что фактически ВПР является способом понять реальный уровень знаний ученика. При этом оценка за работу не возводится в особый статус, а служит сигналом к тому, в какую сторону нужно развивать и корректировать школьную программу.

«Механизм ВПР прошел апробацию, он понятен школьникам, понятен педагогам, и, главное, что ряд объективных показателей качества образования после его внедрения показал существенный рост. По своей сути он не несет в себе дополнительную административную нагрузку на школы и безболезненно проходит для учащихся, оценка ВПР не возводится в какой-то особый статус», – сказал Кравцов.

Министр подчеркнул, что прибывшие из Донбасса дети должны входить в российскую систему образования с максимальным комфортом, поэтому вопрос добровольности проверочных работ сейчас находится на рассмотрении.

По словам Кравцова, узнавать реальный уровень знаний учеников по итогам года нужно не для того, чтобы наказать и упрекнуть их в плохой учебе, а чтобы выявить достоверный уровень подготовки детей и вовремя оказать образованию методическую поддержку. Так, на основании итогов прошедшего учебного года с каждым школьником будет вестись работа по ликвидации возможных пробелов в знаниях в новом году.

«Не надо бояться проверочной работы. Мы понимаем, что может не всегда совпадать программа. Мы просто дадим родителям и учителям информацию о знаниях школьника, чтобы в июне провести курсы для ребят по интенсивной подготовке. Мы сейчас разрабатываем программу, чтобы пробелы, которые есть в знаниях, максимально ликвидировать», – объяснил Кравцов, подчеркнув, что по таким программам в июне смогут пройти обучение все желающие.

Во время встречи также прозвучал вопрос о трудоустройстве педагогов, приехавших с детьми из ЛНР и ДНР, по своей профессии в российские школы. Кравцов призвал руководителей региональных органов управления образованием включиться в ситуацию, посмотреть и предложить учителям-беженцам соответствующие возможности.

На вопросы участников встречи также отвечали и представители Общероссийского народного фронта (ОНФ), территориальных органов управления образованием, представители местных властей.

Руководитель исполнительного комитета ОНФ Михаил Кузнецов информировал родителей о том, что запущенный в 2021 году проект ОНФ, в рамках которого преподаватели со всей страны бесплатно занимались с детьми и готовили к поступлению в вузы, будет продолжен и в этом году.

Еще одной популярной темой вопросов от беженцев из Донбасса стала организация детского отдыха. Сергей Кравцов отметил, что желающие дети смогут отдохнуть в российских лагерях, в том числе в «Смене», «Орленке» и «Артеке», в которых уже сейчас размещены дети из Донецка и Луганска. Помощь и поддержку беженцам в этом направлении продолжат оказывать.

Министр просвещения также рассказал родителям о возможностях дополнительного образования для детей, обучении в вузах и колледжах, работе психологических служб и ответил на другие актуальные вопросы.

Подводя итоги встречи и отвечая на вопросы журналистов, Кравцов подчеркнул, что мамы, приехавшие из ЛНР и ДНР со своими детьми в Россию, были удивлены оснащением российских школ. По словам главы Минпросвещения, вывести школы страны на такой уровень помог национальный проект «Образование».

«Очень важно, чтобы мамы, семьи, ребята чувствовали себя хорошо. Мы сделали все от нас зависящее. Хочу поблагодарить коллег из регионов, учителей, директоров школ за работу, которая проводится, а также поздравить с наступающим праздником педагогические коллективы, пожелать здоровья, счастья и добра», – сказал Кравцов в заключение беседы.

С 28 февраля учебный процесс в российских школах начался для детей-беженцев из ЛНР и ДНР в штатном режиме. На местах продолжают приниматься меры по обеспечению детей учебниками из имеющегося фонда. Горячее питание учащихся начальных классов обеспечивается за счет средств бюджета на местах.

По состоянию на 3 марта 2022 года в 43 субъекта России прибыло более 12 тыс. детей из Донецкой и Луганской народных республик.

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