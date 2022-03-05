РИАМО - 5 мар. Народные художественные промыслы Подмосковья заработали уже более 2 млн рублей на выставке-ярмарке в Москве, заявила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. Весенняя фантазия-2022» проходит в «Экспоцентре» до 6 марта. На стенде Подмосковья представлены более 10 областных компаний. Также подмосковные промыслы демонстрируют и продают продукцию на своих стендах.

«Очень радует, что наши промыслы самые покупаемые здесь. За дни работы больше 2 миллионов наши художники заработали», - сказала Харламова во время посещения выставки.

Она отметила, что особой популярностью пользуются павловопосадские платки и гжель.

«Наши промыслы здесь очень ярко представлены. Хочу сказать слова благодарности комитету по туризму, он действительно занимается, уделяет внимание. Мы объединяем наши промыслы. Это очень важно, потому что тогда есть диалог друг с другом и с нами», - заключила Харламова.

Московскую область на выставке представляют Дулевский фарфор, Федоскинская фабрика миниатюрной живописи, Союз гжельских мастеров, «Звезда Гжели», Павловопосадская платочная мануфактура, Жостовская фабрика декоративной живописи.

Также Подмосковье представлено Посадской матрешкой, Богородской фабрикой художественной резьбы по дереву, фарфором Вербилок, фабрикой «Климо», Хотьковской фабрикой резных художественных изделий. Всю продукцию можно приобрести.

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