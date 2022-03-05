РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 мар. В городском округе Мытищи в МДК «Яуза» ко Всемирному дню писателя прошел конкурс сочинений «Я - писатель, я так вижу!», в котором поучаствовали учащиеся школ и образовательных центров округа, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Всего прислали свои работы 28 участников. На конкурс были представлены сочинения в прозе и стихах, монологи, рассказы, сказки, эссе и рецензии.

Победителями в категории 6-9 лет стали Иванова Вероника (1 место), Гусева Дарья (2 место), Лазовский Сергей и Шумова София (3 место).

Доску почета в категории 10-12 лет разделили Юденков Даниил и Морозов Мирослав (1 место), Волокитина Анастасия и Рыбалко Таисия (2 место), Алина Бредникова (3 место).

Призерами в категории 13-15 лет значатся Криницына Антонина (1 место), Дятлова Мария (2 место), Кухар Анна и Брыкина Вероника (3 место).