РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 мар. Утвержден график работы МБУ «МФЦ Мытищи» в праздничные и предпраздничные дни, сообщается в Instagram-аккаунте МФЦ горокруга.

В связи с празднованием Международного женского дня во всех филиалах МБУ «МФЦ Мытищи» 8 марта - праздничный выходной день.



В предпраздничные дни мытищинский МФЦ работает по следующему графику: филиалы на ул. Карла Маркса, д. 4 и ул. Мира, стр. 32/2 (ТЦ 4 Daily) по 7 марта работают в штатном режиме с 08:00 до 20:00, перерывы на санобработку: 11:00-11:30 и 16:00-16:30.

ТОСПы, удаленные окна: ТОСП «Пирогово» (пгт Пироговский, ул. Пионерская, д. 4А), ТОСП «Марфино» (с. Марфино, ул. Зеленая, стр. 10), цифровой МФЦ в здании «Стройтекс» (г. Мытищи, ул. Мира, д. 7, корп. 1), окна для юрлиц в здании администрации Мытищ работают до 5 марта включительно. 6, 7 марта - выходные дни.

С 9 марта все филиалы, ТОСПы и удаленные окна работают в штатном режиме.