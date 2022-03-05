РИАМО - 5 мар. Народные художественные промыслы Подмосковья могут получить новую жизнь в условиях санкций, однако важна поддержка со стороны властей, заявила министр культуры Московской области Елена Харламова.

«Мы находимся в ситуации санкций. Не понимая, куда идти и что делать, диалог дает нам силу и мощь. Народные художественные помыслы немножко в лучшей ситуации оказываются, чем остальные, потому что здесь абсолютно русская душа, традиции», - отметила Харламова.

Она добавила, что этот год посвящен народному искусству, поэтому особенно важен вопрос развития промыслов.

«Может быть, сегодняшняя ситуация даст нам возможность развивать именно это направление. Мы сейчас будет над этим думать. Надо подумать над туристической привлекательностью промыслов», - сказала Харламова.

По ее словам, нужно поддерживать производство, информировать о промыслах граждан.

«Ручная работа стоит дорого. Это действительно произведения искусства, может, нужно что-то доступнее делать», - заключила Харламова.