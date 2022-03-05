РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 мар. В поликлинике №1 Мытищинской городской клинической больницы начал работу кабинет паллиативной медицинской помощи, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Теперь все паллиативные пациенты – то есть, пациенты, имеющие неизлечимые заболевания, могут посетить этот кабинет. Они будут наблюдаться у одного и того же доктора, обслуживаться по единому реестру. Также будут производиться регулярные обзвоны этих пациентов для того, чтобы узнать их самочувствие, и при необходимости – выезд на дом с патронажем», - сказал заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической работе МГКБ Максим Максимов.



Телефон для справок кабинета амбулаторной поликлинической помощи МГКБ: 8(495)308-13-31. Адрес поликлиники №1: г. Мытищи, ул. Воровского, стр. 2.