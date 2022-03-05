РИАМО - 5 мар. Пробки на улично-дорожной сети столицы достигли максимальной отметки в 10 баллов. Затруднен трафик на всем протяжении Садового и Третьего транспортного колец, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Сложная дорожная ситуация наблюдается как в центре города, так и на МКАД.

Практически остановилось автомобильное движение рядом со станциями метро «Октябрьская», «Павелецкая», «Таганская», «Курская» и «Китай-Город».

Крупные заторы наблюдаются на ТТК, на востоке и северо-востоке города. Также пробки наблюдаются на Люсиновской улице, Пролетарском и Свободном проспектах.

Напряженная дорожная ситуация сохранится до 22 часов. После этого трафик в Москве станет свободнее.