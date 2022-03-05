РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 мар. Работники Ногинского ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас» регулярно проводят мероприятия по выявлению снежных горок, катание с которых представляет опасность, и просят жителей Балашихи выбирать для катания только специально оборудованные горки, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

После обильных снегопадов и расчистки проезжих и пешеходных дорог в этом году повсеместно образовались высокие снежные насыпи, с которых дети начинают кататься. Но если такие стихийные горки выходят на проезжую часть или на железнодорожное полотно, в таких случаях приятное времяпровождение может обернуться трагедией.

«Отправляясь на вызов, по ходу следования спасатели проводят мониторинг горок и отмечают места, где такие детские «аттракционы» совершенно неуместны. Информацию об опасных горках мы передаем в Единые дежурные диспетчерские службы муниципальных образований для принятия дальнейших мер по предотвращению несчастных случаев в данных местах», - сказал первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Вадим Беловошин.

Он добавил, что катание на несанкционированных горках несет в себе другие опасности. Спуск может вести на лед водоемов, который с наступлением оттепелей стал рыхлым и непрочным и может не выдержать вес человека.

«По ходу спусков также могут встречаться всякого рода препятствия в виде деревьев, столбов, ограждений, опор линий электропередачи. Если склон высокий и крутой, то скорость при спуске, особенно на тюбинге, развивается очень большая, и, ударившись о препятствие, легко можно получить травму, несовместимую с жизнью», - отметил Беловошин.

Он попросил родителей следить за тем, где проводят время их дети. Важно провести с ними беседу, объяснить, на какие моменты следует обратить внимание. Лучше отправиться на прогулку вместе с ними и проконтролировать, чтобы их отдых был не только приятным и интересным, но и безопасным.